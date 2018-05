I rossoblù vincono 71-55 ed ottengono un match point per la salvezza. La serie si sposta ora a Castelfidardo per gara 2, in programma mercoledì 9 maggio alle ore 21

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket vince la prima partita della serie contro la Vis Castelfidardo e ottiene nuovamente il match point per la salvezza.

Dopo un inizio contratto, in cui ha probabilmente pesato la delusione per la precedente serie contro il Falconara, i rossoblù si sono sciolti a partire dal secondo periodo di gioco, indirizzando il match con un parziale di 24 a 10.

Al ritorno in campo la Sambenedettese Basket non si è più voltata indietro conquistando subito un vantaggio in doppia cifra gestito agevolmente fino alla fine del match. Per la Sambenedettese miglior realizzatore Kibildis con 19 punti mentre 16 sono stati realizzati da Perini.

La serie si sposta ora a Castelfidardo per gara 2, in programma mercoledì 9 maggio alle ore 21; la Samb dovrà scendere in campo concentrata fin da subito per chiudere subito il campionato con una meritata salvezza.

TABELLINO

SAMBENEDETTESE 71: Roncarolo 4, Quercia 7, Angellotti 6, Quinzi NE, Vannucci NE, Di Silvestro 6, Perini 16, Antonini 8, Lucidi NE, Del Buono 5, Kibildis 19. All. Borgognoni

CASTELFIDARDO 55: Sampaolesi, Gobbetti, Vasiliauskas, Marini 13, Monaci 12, Soricetti 11, Mazzieri 2, Brandoni 2, Schiavoni 4, Graciotti 11, Attili. All. Balestrieri

Note: Parziali: 9-16, 33-26, 56-41, 71-55.

Falli: Samb 14, Castelfidardo 19.

Arbitri: Scaramellini e Renga

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 4 volte, 4 oggi)