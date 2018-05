E’ una gara per piloti amatoriali di folli vetture fatte a mano, alimentate da creatività, competitività e divertimento. Questo evento unico nel suo genere prevede solo veicoli spinti a mano che si sfidano in una lunga discesa

SANBENEDETTO DEL TRONTO – Euforia alle stelle per la IV C IPMM dell’IPSIA “Antonio Guastaferro” di San Benedetto del Tronto selezionata, per il suo progetto, tra i 70 team partecipanti su 5000, per l’edizione italiana della Red Bull Soapbox Race che si disputerà il 24 giugno 2018 a Roma.

La Red Bull Soapbox Race è una gara per piloti amatoriali di folli vetture fatte a mano, alimentate da creatività, competitività e divertimento. Questo evento unico nel suo genere prevede solo veicoli spinti a mano che si sfidano in una lunga discesa piena di ostacoli. Il team IPSIA avrà come nome: “TESTE CALDE 2” perché è la seconda generazione di allievi che partecipano alla competizione, il precedente partecipò nella città di Napoli nel 2003, il capitano del gruppo attuale è il professor Boaretto D. Il team è composto da 4 componenti, la guida è affidata all’allievo Zazzetta A. mentre gli altri addetti all’equipaggio sono: Balestra L., Bollettini P. e Del Nobile L. P. I

l veicolo interamente assemblato nelle officine dell’Istituto è realizzato con materiale di risulta e rappresenta in toto l’IPSIA “Antonio Guastaferro” nelle sue sfaccettature. Il settore Odontotecnico è rappresentato dal musetto con la bocca sorridente che mostra i denti, i meccanici, un albero motore con i rispettivi pistoni posti nel cofano, l’indirizzo moda ha portato il suo apporto con le minigonne laterali e la manifattura delle tute, gli elettricisti-elettronici con due fari a led particolari, il settore estetico-acconciatore con il trucco e parruco del pilota e i grafici con gli adesivi apposti sulla scocca. Nella parte posteriore del veicolo, come effetto scenografico, sarà realizzato un frullatore con una turbina superiore ad aria che metterà in agitazione delle palline colorate poste internamente al frullatore che sputerà anche del vapore di colore bianco. E’ bello ricordare quello che hanno scritto gli studenti nella lettera di presentazione che ha convinto la giuria nella scelta del progetto scolastico:

“Ci piacerebbe essere scelti perché…

siamo giovani, siamo studenti, siamo studenti di Meccanica “rock”

siamo supportati dal tifo di 800 compagni d’Istituto

siamo diventati attori per gioco

ci piacerebbe essere scelti perché…

Siamo la seconda generazione della nostra scuola… che parteciperebbe alla redbullsoapboxrce… e ne siamo orgogliosi,

…se ci scegliete lo diremo a mille e mille contatti che abbiamo, comunque continueremo a bere (con moderazione) red bull … anche se non ci scegliete

perché l’importante è iscriversi ma essere scelti è meglio!

E come nel film: Il Gladiatore… forza e onore e red bull”.



A corredo della candidatura i ragazzi hanno anche realizzato un video della durata di circa un minuto che viene allegato assieme al bozzetto. L’istituto all’unisono fa il tipo per il “TEAM TESTE CALDE 2” e augura ai protagonisti un grosso in bocca al lupo affinché possano ottenere nell’agguerrita competizione un ottimo piazzamento ed entrare così nella storia dell’IPSIA “Antonio Guastaferro”.

