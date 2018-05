SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Infortunio per un marinaio nella mattinata del 7 maggio.

Un marittimo, imbarcato sul peschereccio “Umberto Padre” a circa 40/45 miglia dalla costa, si è fatto male scivolando a terra. L’uomo ha battuto la testa e si è procurato una ferita sulla fronte, un taglio di circa 20 centimetri secondo le prime indiscrezioni diramate dalla Capitaneria di Porto.

La Guardia Costiera, tramite motovedetta, ha trasportato il personale sanitario del 118 a bordo dell’imbarcazione per le cure mediche e gli accertamenti. L’intervento è ancora in corso.

AGGIORNAMENTO 10.30 Poco fa il marittimo è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti. A quanto riportato dalla Capitaneria di Porto è vigile e le sue condizioni non sono considerate, per fortuna, preoccupanti.

