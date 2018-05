La Minella, artista famosa in tutt’Italia, decreterà i vincitori del concorso di cosplay che si tiene il pomeriggio del 3 giugno, insieme ad altri ospiti chiamati dai membri dell’Ass. Fumetti Indelebili

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non finiscono le sorprese a questa seconda edizione del comicon sambenedettese. Come ogni contest che si rispetti, non può mancare la gara di cosplay. Quest’anno l’Associazione Fumetti Indelebili ha invitato una madrina d’eccezione, la cosplayer Silvia Minella, la quale farà parte della giuria che premierà i vincitori della competizione.

L’evento si tiene domenica 3 giugno, ogni partecipante sfilerà su un palco vestendo i panni di un personaggio ispirato al mondo dei fumetti, manga, film, cartoni animati, videogame e molto altro. I premi si dividono in: miglior cosplayer maschile, miglior cosplayer femminile, miglior gruppo cosplayer, miglior interpretazione.

Silvia Minella inizia la sua avventura da cosplayer dal 2011, ha partecipato a svariati cosplay contest nell’arco di questi anni in singolo ma soprattutto in coppia e gruppo, raccogliendo sempre grandi soddisfazioni e traguardi. Diplomata all’istituto d’arte, ha frequentato la Rome Univerity of Fine Arts.

Dichiara la Minella: “Inizialmente non avevo idea di cosa fossero i cosplay, sono sempre stata appassionata di anime e manga ma al tempo ignoravo completamente questo fenomeno. Un giorno al liceo i miei amici mi proposero di visitare questa fiera del fumetto più comunemente nota come Romics. Così, in compagnia di alcuni compagni di scuola, è nata questa passione”.

Interviene poi Stefano Nebbia, membro dell’ass. Fumetti Indelebili e organizzatore della gara di Cosplay: Personalmente sono contento che abbia accetto di partecipare, Silvia, oltre ad essere una persona squisita, con cui ho fatto subito amicizia, è un’artista che ha vinto molti premi nazionali ed è molto conosciuta come cosplayer, darà senz’altro valore e rilievo alla gara. Sono sicuro che molti, dopo questa notizia, decideranno di partecipare alla gara”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 12 volte, 12 oggi)