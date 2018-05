A bordo una famiglia dell’entroterra ascolano, soccorsa dal personale sanitario del 118. Per fortuna nessuna conseguenza grave alle persone rimaste coinvolte

GROTTAMMARE – Altro sinistro nella giornata del 6 maggio.

Sulla Valtesino un’auto, per cause in fase di accertamento, è finita fuori strada.

A bordo una famiglia dell’entroterra ascolano, soccorsa dal personale sanitario del 118. Per fortuna nessuna conseguenza grave alle persone rimaste coinvolte.

Sul luogo anche i Vigili del Fuoco. Per i rilievi sono intervenute le Forze dell’Ordine.

