Per la porta principale dei playoff si decide tutto in 90′ minuti, una corsa a tre con Sudtirol (impegnato in casa col Mestre) e la Reggiana (che fa visita al Teramo).

TRIESTE – Tutto pronto al “Nereo Rocco ” di Trieste per Triestina-Samb, l’ultima giornata della stagione regolare. I rossoblu escono da una settimana “pesante”, caratterizzata dal cambio allenatore e non solo. I rossoblu, riaffidati alla guida tecnica di Francesco Moriero si giocano il tutto per tutto nell’ultimo rush per il secondo posto. Si decide tutto in 90′ minuti, una corsa a tre con Sudtirol (impegnato in casa col Mestre) e la Reggiana (che fa visita al Teramo).

In attesa delle formazioni ufficiali avvistiamo proprio Moriero in compagnia di Mauro Milanese, dirigente della Triestina, nel pre partita. I due sono stati compagni di squadra nell’Inter di Gigi Simoni.

Immagini del riscaldamento

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)