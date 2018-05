Fortunatamente, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 13 in viale Mazzini. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco di Nereto e la polizia stradale di Pineto

ALBA ADRIATICA – Auto si ribalta dopo lo scontro, violento, con un altro mezzo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di oggi all’incrocio tra viale Mazzini e via Mentana, quando, per cause ancora in via d’accertamento, una Volkswagen Golf, con a bordo 3 persone (tra cui un bambino piccolo) si è scontrata con una Lancia Y su cui stavano viaggiando 4 ragazzi. Quest’ultima, dopo l’impatto, si è ribaltata sul tettuccio.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Nereto che hanno collaborato con i sanitari del 118, per portare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente, e hanno poi provveduto a mettere in sicurezza i mezzi.

Le tre persone a bordo della Golf sono state trasportate all’ospedale di Sant’Omero, mentre due dei quattro giovani che viaggiavano sulla Lancia Y sono stati portati all’ospedale Mazzini di Teramo, gli altri due hanno riportato solo leggere ferite. Sul posto è intervenuto anche una pattuglia della polizia stradale di Pineto, per la regolazione del traffico e i rilievi dell’incidente.

Da quanto si apprende, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

