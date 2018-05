PORTO SAN GIORGIO – Arrivano altri ottimi risultati per il settore giovanile di Volley Angels Project, che da sempre ha fatto di questo aspetto uno dei propri fiori all’occhiello. Due proprie atlete, Susanna Beretti e Marta Paniconi, entrambe classe 2004, hanno fatto parte al Trofeo delle Province con la rappresentativa del comitato territoriale di Ascoli Piceno-Fermo, selezionata dal sambenedettese Massimo Ciabattoni.

Le ragazze del presidente Benigni hanno ben figurato nel torneo che si è svolto a Camerino, dando il proprio contributo per il terzo posto finale, che sta stretto alla compagine picena-fermana.

Altre due atlete di Vap, poi, sono state invitate all’Open Day della Volley Pool Piave di San Donà di Piave, società veneta di grande lustro nel settore giovanile italiano, grazie a sette titoli giovanili nazionali e 34 finali negli ultimi vent’anni di attività. Accompagnate dal direttore sportivo Fulvio Taffoni, Felicia Casarin e Veronica Maracchione (classe 2005) hanno svolto una seduta di allenamento con una mista delle squadre Under 13 e Under 14, quest’ultima in procinto di prendere parte alle finali nazionali che si svolgeranno in Sardegna.

Peccato per l’assenza di Emma Massi, fermata da un infortunio e quindi impossibilitata a partecipare all’evento. Infine, da questo fine settimana prendono il via le fasi conclusive del campionato Under 13, alle quali la Vpm Porto Sant’Elpidio è stata ammessa come testa di serie.

Oltre alle elpidiensi, giocheranno le finali anche le sangiorgesi della Tombolini Motor Company, anch’esse qualificate dopo una prima fase disputata ottimamente. In ballo c’è il pass per le semifinali e poi per le finali che si giocheranno il 20 maggio e che daranno l’accesso alle due finaliste per la fase regionale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 10 volte, 10 oggi)