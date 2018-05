Il suo vero nome era Tim Bergling. Ha esordito giovanissimo ed in pochissimo tempo ha raggiunto un successo planetario. In arte si faceva chiamare AVICII, “senza onde” in sanscrito. In bilico tra Tim e Avicii, il giovane Dj non ha resistito alle pressioni della sua situazione talvolta schizofrenica, e a soli 28 anni ci ha lasciato per sempre