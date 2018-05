SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’ambiente Samb cerca di chiudersi in sé stesso in vista dell’ultima giornata che vedrà i rossoblu giocarsi tutto per il secondo posto al “Nereo Rocco” contro la Triestina. Dopo una settimana di polemiche la società ha deciso di continuare il silenzio stampa, che il patron Franco Fedeli ha allargato anche a sé stesso, chiedendo ai giornalisti di non contattarlo prima della sfida di domenica.

Il popolo rossoblu, chiamato dalle circostanze a stringersi attorno alla squadra, nel frattempo è pure curioso di sapere con che atteggiamento, anche tattico, la squadra di Moriero scenderà in campo. Probabile un repentino ritorno alla difesa a 4, caposaldo della prima era dell’allenatore che potrebbe indicare il sacrificio di uno fra Miceli e Patti. Da capire però l’assetto che il mister leccese deciderà di darsi per quanto riguarda il centrocampo. Molto dipende dalle condizioni di Marchi probabilmente, che in settimana è progressivamente rientrato in gruppo dopo un problema muscolare che lo attanaglia da ormai circa un mese, ma che domani è solo certo di sedersi in panchina: da capire se verrà rischiato subito o a partita in corso.

Senza l’ex Livorno è molto probabile una linea a tre con Candellori, Gelonese e Bellomo, almeno a fidarsi delle caratteristiche dei tre. Davanti potrebbe tornare titolare Di Massimo a destra con Valente a sinistra e uno fra Stanco e Miracoli di punta. L’attaccante ex Carrarese ieri, con la squadra che ha svolto prevalementemente lavoro in palestra, è “uscito” sul campo del Riviera a provare qualche calcio di rigore. Un indizio?

Nel frattempo sul fronte triestino, i calciatori alabardati dovranno fronteggiare anche i malumori della loro curva. Dopo la prestazione di Salò (sconfitta esterna pesante per 4 a 1), definita in una nota “senza impegno dei calciatori” i tifosi triestini hanno deciso di “scioperare”. “Domenica contro la Samb non ci sarà sostegno del tifo organizzato per l’inqualificabile atteggiamento con cui sono scesi in campo i calciatori a Salò” tuonano gli ultras.

Intanto la Samb, dai suoi canali social, saluta la partenza per Trieste con una foto del mister in procinto di salire sul bus postata poco dopo pranzo

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 341 volte, 353 oggi)