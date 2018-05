Alcuni cittadini hanno allertato i Vigili del Fuoco che, sul posto, hanno recuperato e salvato l’animale. Per fortuna, spavento a parte, non ha riportato conseguenze gravi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata del 5 maggio un quadrupede era finito in una scarpata in Riviera, in via Madonna della Pietà, intorno alle 9.30.

Probabilmente il cane era finito nel fossato dopo essere stato colpito da una vettura in transito, secondo le prime indiscrezioni.

Alcuni cittadini hanno allertato i Vigili del Fuoco che, sul posto, hanno recuperato e salvato l’animale. Per fortuna, spavento a parte, non ha riportato conseguenze gravi ed è stato prontamente medicato.

