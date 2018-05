Gli aveva detto che la figlia era in stato di fermo in caserma in quanto durante un controllo la sua auto era risultata sprovvista di copertura assicurativa

TERAMO – Il 2 maggio, a Teramo, un 37enne napoletano è stato condannato a quattro anni e 600 euro di multa per una truffa ai danni di un anziano.

Il 37enne, dopo aver chiamato la vittima al telefono ed essersi spacciato per Maresciallo dei carabinieri, gli aveva detto che la figlia era in stato di fermo in caserma in quanto durante un controllo la sua auto era risultata sprovvista di copertura assicurativa, chiedendo quattromila euro per risolvere le cose. L’anziano aveva consegnato i soldi al truffatore.

Successivamente l’uomo è stato scoperto.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 127 volte, 127 oggi)