GROTTAMMARE – Dopo il “Sold Out” dello scorso febbraio , il Direttore d’orchestra Roberto Pomili torna sul podio.

Venerdì primo giugno al Teatro Kursaal di Grottammare, si svolgerà il “ Galà dell’opera lirica e della canzone napoletana” un evento culturalmente rilevante che ci aprira’ le porte dell’estate nel miglior modo.

Durante lo spettacolo saranno presentate le più famose arie del repertorio lirico italiano tratte dalle opere più’ importanti tra le quali: La Boheme, La traviata, Manon Lescaut, Gianni Schicchi, Tosca, Carmen, Turandot, Madama Butterfly, e molti brani musicali appartenenti alla tradizione napoletana, tra i quali, “Core ’ngrato” di A.Sisca/S.Cardillo, “Dicitencello Vuje”, di R.Falvo / E. Fusco, “Torna a Surriento”, di E. De Curtis, ’A Vucchella, di D’ Annunzio – P.Tosti, “Mamma son tanto felice”, di A. Bixio , “Marechiare”, di P.Tosti, “Mattinata” di Leoncavallo, “La danza” di G. Rossini e tanti altri.

Lo spettacolo diretto dal M° Roberto Pomili, accompagnerà il pubblico in un magico percorso tra Verdi, Puccini, Rossini, Leoncavallo, Bizet e altri compositori, avvalendosi delle migliori voci liriche del panorama nazionale ed internazionale. Gli interpreti saranno il soprano Laura de Santis, il soprano Inglese Zarah Hible, e il tenore Claudio Rocchi (allievo del M.Luciano Pavarotti). In questo concerto si racconta l’amore, la nostalgia, la malinconia, la speranza, una serie di sentimenti espressi in musica. Il concerto e’ patrocinato dal Comune di Grottammare, molta e’ l’attesa e ancora una volta sarà uno spettacolo emozionante.

Posto unico non numerato, 15 euro. Informazioni: 3347521407

PREVENDITE:

GROTTAMMARE

Tabaccheria Marchionni – 0735.581318

Cafe’ del Mar – 0735.633415

Caffe’ Carducci – 0735.593417

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Caffe’ Sambit – 0735.592909

Caffe’ Braccetti – 0735.586245

Tabaccheria Floppy – 0735.585115

Caffe’ Florian – 0735.584096

Caffe’ Sciarra – 0735.587312

