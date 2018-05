Un mix tra musica rock e melodie classiche Disney. Coratella dell’ass. Fumetti Indelebili: “Vogliamo dare il meglio per questo Comix, così abbiamo deciso di far sognare grandi e piccini”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – C’era una volta un gruppo musicale che decise di suonare le canzoni dei cartoni animati. Ancora oggi, il loro è l’unico show italiano in cui si possono ascoltare sigle di capolavori come: “One Piece” o “In Fondo Al Mar”. Joanna è l’ennesima sorpresa che l’associazione Fumetti Indelebili ha riservato ai visitatori del prossimo San Beach Comix.

La band è nata a Roma nel 2012 con l’intento di proporre un cartoon show incentrato sul magico mondo dei cartoni animati Disney ma con un occhio di riguardo anche verso le sigle di anime e altri generi. Il nome è ripreso da quello di un personaggio appartenente al film Bianca e Bernie del 1990.

Hanno raccolto negli anni, un numero considerevole di concerti, in live club, piazze e manifestazioni, su e giù per l’Italia.

Dichiara Mattia Rattà, membro della band: “Siamo molto felici del forte interesse dimostrato da Fumetti Indelebili verso la nostra proposta musicale. Ci sentiamo davvero onorati ed orgogliosi di essere la prima cartoon band specializzata nella Disney ad esibirsi al San Beach Comix, una delle manifestazioni più belle ed ammirevoli su tutta la penisola.

Il tutto poi in una cornice davvero splendida, da sogno per noi, quasi californiana con il suo mare, il sole, le sue palme; adattissima alla nostra attitudine rock”.

Non nasconde la sua soddisfazione uno dei membri dell’associazione Fumetti Indelebili, Valentino Coratella: “Siamo molto felici di ospitare una cartoon cover band basata sulle classiche colonne sonore Disney, volevamo questa seconda edizione portare qualcosa che ancora nessuno di noi aveva provato”.

“Abbiamo avuto una lunghissima serie di richieste – continua Coratella – da parte di band fantastiche, ma tra le altre ci ha colpito subito Jhoanna e il suo sound roccheggiante abbinato alle melodie Disney, ma ancor di più la partecipazione del pubblico nei video, sentire la gente cantare felicemente con loro è stato davvero emozionante. Sono queste band di ragazzi disposti a viaggiare per un sogno e una passione che tengono in piedi il pubblico durante i concerti come quello che si terrà al San Beach Comix.

Interviene anche un altro membro dell’associazione, il fumettista Marco Orazi: “Essendo un gran fanatico dei film Disney non ho potuto far altro che emozionarmi sentendo pezzi come quelli del mondo di Toy Story o Hercules. Sicuramente bambini e adulti si immergeranno in un mix di musiche appartenenti ai vecchi classici e musiche di ultima generazione. Mi sento di augurare buona fortuna ai Joanna come farebbe Ade della del film Hercules ‘Due pollici bene bene in alto per i nostri ragazzi dei Joanna’.”

