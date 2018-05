VALLE CASTELLANA – E’ stata rimossa la frana sulla provinciale 49 a Valle Castellana, lo smottamento si è’ verificato durante la nottata tra il 3 e 4 maggio e si precisa che “alla Provincia non risulta arrivata alcuna segnalazione ne’ dal Comune ne’ al numero verde”.

In riferimento alle dichiarazioni del sindaco Camillo D’Angelo, la Provincia di Teramo elenca le opere e gli investimenti (Valle Castellana lavori eseguiti 2014-2017) realizzati negli ultimi quattro anni nel territorio di Valle Castellana: “Un territorio caratterizzato da significativi fenomeni di dissesto idrogeologico con problemi di versante che non sono di competenza della Provincia ma del Genio Civile regionale. Nonostante ciò – dichiara il presidente Di Sabatino – contrariamente a quanto frettolosamente e superficialmente affermato dal nuovo sindaco di Valle Castellana, l’attenzione della Provincia di Teramo, compatibilmente con le risorse umane ed economiche a disposizione, è stata massima. Prova ne è l’importo complessivo di 4.257.000 euro che l’ente dal 2013 ad oggi ha investito per 19 interventi di cui spesso la popolazione non ne è a conoscenza perchè riguardano consolidamento di ponti, sistemazione di frane e rafforzamento di versanti; invito, pertanto, il sindaco a documentarsi più approfonditamente, prima di rilasciare simili affermazioni”.

