SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità nella mattinata del 4 maggio.

Il rapper sambenedettese Mudimbi ha svelato le prime date del suo tour 2018. Il cantante si esibirà con una band, per la prima volta, e promuoverà in giro il suo album. In questi giorni stanno effettuando numerose prove per farsi trovare carichi ai vari appuntamenti. Il primo concerto avrà luogo il 15 giugno a Piacenza. Michel ha affermato più volte di essere pronto a dimostrare ulteriormente il suo valore dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo con il terzo posto ottenuto nella categoria “Nuove Proposte” con il brano ‘Il Mago’.

Ecco le prime date confermate dallo stesso artista:

15 giugno: Alley-OoP Freestyle Festival – Piacenza;

23 giugno: Konca Music Fest – Montepulciano (SI);

30 giugno: Fool Festival – Morrovalle (MC);

26 luglio: Eremo Club – Molfetta (BA);

29 agosto: Festival Contro – Castagnole delle Lanze (AT);

31 agosto: Polpet La Sagra – Polpet (BL);

