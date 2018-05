Dopo la forte pioggia si ripresenta l’annosa questione. La fognatura non è in grado di assorbire l’acqua e tracima sul marciapiede rischiando di invadere, con il suo cattivo odore, anche le attività commerciali

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sono 25 anni che chiediamo di risolvere questo problema e nessuno ha ancora mai fatto nulla”: Sandro Giacomozzi, titolare dello stabilimento balneare “La Siesta” di San Benedetto, osserva defluire l’acqua piovana nel tombino, provvidenzialmente aperto dagli uomini del Consorzio Idrico. “Fortunatamente ha smesso di piovere: l’acqua era arrivata a cinque centimetri dall’ingresso dello chalet. Lo scarico per la pioggia è troppo piccolo e se non fosse stato aperto il tombino la situazione sarebbe precipitata. Basterebbe aumentare la portata dello scarico sotto il marciapiede, perché quando piove molto non è in grado di raccogliere tutta la pioggia che si accumula sul lungomare”.

Siamo di fronte all’ex Gil, e infatti una distesa d’acqua è ancora presente sull’asfalto, provocando il fenomeno dell’acquaplaning: e dire che fino ad un’ora fa vi erano almeno dieci centimetri di acqua in più. L’odore che si diffonde non è il più piacevole, perché a causa del troppo afflusso dalle fogne l’acqua risale in superficie. Inoltre vi è il problema dovuto al torrente Acquachiara: “Vorrei mettere delle scogliere o il new jersey a protezione della spiaggia, invece in situazioni del genere mi viene portata via una porzione di spiaggia con conseguenti problemi. Lo chiedo da anni ma nessuno me lo permette”.

