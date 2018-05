SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Passaggio di consegne per il Gruppo Marconi. La storica azienda sambenedettese, leader nazionale nell’ambito della logistica integrata, ha ceduto le proprie quote al gruppo francese Stef. Di seguito la nota stampa del Gruppo Marconi.

Il Gruppo Marconi, leader italiano della logistica dei surgelati, ha ceduto le attività di Fidenza e Ascoli, che includono anche la società dedicata ai trasporti “Orlando Marconi Trasporti”, al gruppo francese Stef.

Marconi ha ceduto a Stef una delle maggiori piattaforme di logistica surgelata d’Europa, situata a Fidenza (Parma) ed un impianto logistico ad Ascoli Piceno.

L’accordo stabilisce, inoltre, la cessione delle attività di logistica e trasporto svolte nei due siti. Con questa operazione Stef entra nel mercato del freddo negativo (-25° C) in Italia, consolidando la propria presenza sul territorio, che conta già 34 filiali dedicata ai prodotti alimentari freschi, ai prodotti termosensibili e ai prodotti ittici freschi.

Fondato nel 1962 da Orlando Marconi, il Gruppo Marconi è uno dei principali player in Italia e nel mondo di logistica refrigerata, che opera sul territorio del centro e nord Italia attraverso le proprie piattaforme refrigerate di Ascoli Piceno, Fidanza e San Benedetto del Tronto, e la società di trasporti “Orlando Marconi Trasporti”.

Stef è un gruppo leader in Europa nella logistica del freddo. Il Gruppo offre soluzioni di trasporto, logistica e sistemi informativi dedicati ai prodotti alimentari. Stef conta oltre 16 mila collaboratori, presenti in 227 sedi, ripartite in sette paesi europei: Francia, Belgio, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Svizzera.

La scelta del Gruppo Marconi è ricaduta su Stef sia per la loro significativa esperienza nel settore sia, in particolare, per il progetto industriale sottostante che prevede, non solo la continuità ed il rafforzamento del business anche sul nostro territorio, ma anche l’ambizione di diventarte un importante punto di riferimento nel comparto del congelato in tutta Europa.

Allo stesso tempo, questa operazione consente alla famiglia Marconi di focalizzarsi su alcune delle proprie attività di logistica nel centro Italia. La stessa, infatti, oltre ad assicurare il giusto passaggio di consegne a Stef, a garanzia della continuità e della qualità del servizio offerto ai propri clienti, continuerà comunque ad operare attraverso la propria piattaforma storica di San Benedetto, la Central Frigor Marconi, e con il Centro Logistico Orlano Marconi sito in contrada Sant’Anna di Monteprandone.

Nell’operazione finanziaria la famiglia Marconi è stata assistita dall’advisor finanziario Ethica Corporate Finance, che ha identificato la controparte adeguata a realizzare gli obiettivi desiderati (soddisfare le esigenze della compagine familiare e assicurare la continuità del business). La famiglia è stata poi assistita dallo studio legale Orrick Herrington&Sutcliffe di Milano e in particolare dal team dell’avvocato Guido Testa ed Emanuela Longo, e dal proprio professionista di fiducia, il dottor Angelo Collina di Castel di Lama.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)