MARTINSICURO – Violenti nubifragi si sono abbattuti sulla costa teramana nella mattinata odierna. Fortunatamente, non si sono registrate situazioni di grave pericolo, ma diversi sono stati i disagi, in particolare quelli alla circolazione stradale.

A Tortoreto, i forti acquazzoni hanno causato la chiusura dei sottopassi di via D’Annunzio e via Leonardo da Vinci. L’abbondante pioggia, infatti, in poche ore ha portato a un importante accumulo di acqua nei due sottovia, storicamente sempre a rischio in queste occasioni. A Martinsicuro, invece, è stato chiuso il sottopasso di Via Bolzano e gli uomini della protezione civile hanno dovuto impiegare diverse ore per liberarlo dall’acqua, servendosi anche una pompa idrovora. Strade allagate poi e disagi alla circolazione su gran parte del territorio truentino: via D’Annunzio, in prossimità delle scuole, e Via Michetti le più colpite. Disagi anche nella frazione di Villa Rosa in via Baracca e sulla centrale via Filzi. Il personale del Comune ha monitorato costantemente la situazione durante tutta la mattinata effettuando interventi anche sui canali a mare. Criticità sono state segnalate poi a Roseto e Silvi Marina dove sono dovuti entrare in azione i vigili del fuoco per liberare dall’acqua alcuni scantinati. Un’auto è finita fuori strada, lungo la Teramo-Mare, a causa della scarsa visibilità dovuta all’acquazzone: nessuna conseguenza, fortunatamente, per gli occupanti del veicolo.

La situazione è tornata alla normalità già dal primo pomeriggio quando il maltempo ha concesso una tregua lungo tutta la costa. L’allerta diramata dalla protezione civile durerà fino al pomeriggio di domani, quindi l’attenzione resta alta su tutta la zona: i sindaci dei Comuni costieri hanno predisposto servizi di monitoraggio continuo sia sul corretto funzionamento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque che lungo tutte le zone del territorio dove potrebbe presentarsi il rischio di movimenti franosi.

