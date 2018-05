Come consueto, in via dei Tigli e via Benedetto Croce ci sarà la fiera vera e propria con circa 40 stand di produttori alimentari e commercianti ambulanti in genere

MONTEPRANDONE – Per il diciassettesimo anno consecutivo torna la Fiera “Madonna della Pace”. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Monteprandone, si terrà per tutta la giornata di domenica 6 maggio a Centobuchi. Come consueto, in via dei Tigli e via Benedetto Croce ci sarà la fiera vera e propria con circa 40 stand di produttori alimentari e commercianti ambulanti in genere.

In piazza dell’Unità, invece, dalle ore 10,30 alle 19,30 arriverà il “Ludobus Legnogiocando” un furgone carico di giochi in legno e materiali poveri per stimolare bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ma anche adulti ed anziani a giocare all’aria aperta come si faceva “una volta”. L’accesso ai giochi è gratuito.

Inoltre, dalle 9 alle 13, nel portico antistante la Sala Nuova Riunioni di piazza dell’Unità, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Monteprandone, insieme all’associazione “A.GEN.S.”, allestiranno un “Mercatino di Primavera” con prodotti da loro realizzati o di loro proprietà il cui ricavato sarà interamente utilizzato per acquistare materiali di cancelleria e attrezzature per la scuola.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)