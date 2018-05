Una delle più piccole atlete a partecipare in mezzo ai colossi del nuoto italiano affronta la gara quasi in sordina, tanto che con il suo tempo di iscrizione parte in seconda batteria e con determinazione la vince

GROTTAMMARE – Al Campionato Italiano Assoluto che si è svolto a Riccione dal 10 al 14 aprile in vasca da 50 mt. c’era anche la Delphinista Lisa Maria Iotcu della Delphinia Team Piceno , partecipando così alla più importante manifestazione che ci sia nel panorama italiano.

Una delle più piccole atlete a partecipare in mezzo ai colossi del nuoto italiano affronta la gara quasi in sordina, tanto che con il suo tempo di iscrizione parte in seconda batteria e con determinazione la vince e nei suoi fantastici 200 delfino con il tempo di 2.20.09 si conquista la finale juniores.

Forza , coraggio e una grandissima determinazione fanno sì che riscaldarsi nella stessa corsia con Pellegrini, Paltrinieri, Sabbioni e non solo, si realizzino dei piccoli sogni e con il desiderio che questi si concretizzino, la nostra” grande “ atleta classe 2004, in finale dall’ottavo posto chiude al quinto posto migliorando il tempo della mattina con 2.17.81 stabilendo oltretutto anche Record Regionale categoria “ragazze”.

Piccola, ma con grandi ambizioni e senza paura, ha affrontato i grandi del nuoto italiano considerando pure che Lisa durante tutto l’anno si allena solo in vasca da mt.25 e non in vasca da metri 50. Che dire, semplicemente fantastica.

