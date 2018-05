Gara 1 è in programma sabato 5 maggio alle ore 19 al Palaspeca di San Benedetto del Tronto. Gara 2, invece, si disputerà mercoledì 9 alle ore 21 a Castelfidardo. L’eventuale bella sarà sabato 12 maggio ore 19 ancora in riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket, archiviata la cocente delusione della serie persa contro il Falconara, si prepara a sfidare la Vis Castelfidardo per il secondo turno dei play-out. Dopo aver vinto meritatamente gara 1 in trasferta, i rossoblù non sono riusciti a ripetersi nelle 2 successive sfide, perdendo nettamente in entrambi i casi.

La salvezza passa ora dalla serie contro la Vis Castelfidardo, con gara 1 in programma sabato 5 maggio alle ore 19 al Palaspeca di San Benedetto del Tronto. Gara 2 si disputerà mercoledì 9 alle ore 21 a Castelfidardo. L’eventuale bella sarà sabato 12 maggio ore 19 ancora in riviera.

La prima squadra a vincere 2 gare sarà salva mentre la perdente sarà chiamata all’ultimo spareggio contro la perdente delle sfide tra Recanati e P.S.Giorgio.

