Il quindici rivierasco ha vinto 29-26 dopo avere chiuso il primo tempo sotto di undici punti: 23-12 il parziale in favore degli emiliani. Un successo importante contro la seconda forza del campionato di C1

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande vittoria in rimonta della Fifa Security V Regio Picena nella penultima giornata della seconda fase del campionato di rugby di C1.

Il quindici rivierasco si è imposto ad Imola 29-26 dopo avere chiuso il primo tempo sotto di undici punti (23-12 il parziale in favore degli emiliani). Decisivi gli ultimi dieci minuti di gara nel corso dei quali il coach Alessandro Laurenzi con una serie di modifiche tattiche e di uomini in campo è riuscito a trovare la quadra per ribaltare definitivamente il punteggio contro la seconda della classe.

Il successo sull’Imola, seconda in classifica nella seconda fase del campionato, conferma la validità tecnica dell’organico rivierasco che dopo un inizio balbettante di stagione ha preso piena consapevolezza nei propri mezzi, uscendo fuori alla distanza e mettendo in mostra anche un rugby estremamente efficace. Formazione profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione, questo campionato di C1 risulterà estremamente importante per il futuro.

Domenica 6 maggio la Fifa Security V Regio Picena riceverà la visita del Castel San Pietro e metterà così fine alla sua stagione agonistica. Sarà anche l’occasione per festeggiare Matteo La Riccia (detto Foggia) che chiuderà la sua esperienza con il rugby e con la maglia del club sambenedettese dopo anni di onorata militanza.

Questa la classifica del girone: Fifa Security V Regio Piceno 34, Rugby Imola 23, Fano Rugby 13, Rugby Castel San Pietro 11, Ravenna Rfc 10.

