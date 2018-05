SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà proclamato, il 4 maggio, alle ore 12, a San Benedetto del Tronto, presso l’Istituto Capriotti (Via Guido Sgattoni, 41), il vincitore di “Decide 4 Your School”.

Il progetto, organizzato da ActionAid e BiPart con il contributo della Consulta Provinciale degli Studenti di Ascoli Piceno, è incentrato sul Bilancio Partecipativo, un modello in cui i cittadini discutono e avanzano proposte decidendo in base alle priorità della città in cui vivono.

Un percorso che incentiva il sano confronto e sprona a potenziare le capacità di problem solving in modo democratico.

Alla votazione finale sono arrivate cinque proposte suddivise per macro temi. Per la cultura sono stati selezionati il progetto di “Potenziamento della Biblioteca”, il“Corso di Fotografia e di Cinese” e una “Carta Sconto” per i servizi culturali a favore degli studenti, per l’intrattenimento è arrivata in finale la proposta del “Ballo di Fine Anno”, infine, per la manutenzione, sono giunti alla votazione finale i progetti “L’Infermeria” e “Bagni a 5 Stelle”, finalizzati a migliorare rispettivamente i servizi sanitari e igienici.

“Decide 4 Your School” è strutturato in tre fasi principali:

1) Proposta e Supporto in cui gli studenti promuovono le proposte;

2) Valutazione e Co-progettazione, in cui l’amministrazione scolastica rende operative le proposte selezionate;

3) Votazione Finale, nella quale sono gli stessi studenti a fare la scelta finale tra le migliori proposte che saranno in seguito realizzate in base al budget disponibile.

Il progetto, iniziato il 15 febbraio 2018, ha coinvolto gli studenti e il corpo docente attraverso momenti di formazione per prepararli al meglio a formulare le proposte. Le attività di formazione si sono svolte attraverso incontri settimanali per la durata totale di 44 ore.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 31 volte, 31 oggi)