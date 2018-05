GROTTAMMARE – Slittano a sabato 12 maggio i termini per partecipare al concorso di disegno “Saluti da Grottammare”, l’iniziativa rivolta a bambini, ragazzi e adulti dai 4 ai 35 anni.

“Saluti da Grottammare”, infatti, è un progetto nato tre anni fa per intercettare la creatività dei più giovani e premiarla con la pubblicazione dei disegni in formato cartolina postale per rendere più originale la promozione dell’immagine della città.

La partecipazione è gratuita; i concorrenti saranno giudicati da esperti del settore, tenendo conto delle fasce di età: 4-8 anni / 9-17 anni / 18-35 anni.

Ogni autore può partecipare con non più di due opere che sviluppino artisticamente il tema del concorso che è “Grottammare”: luoghi, storia, idee, paesaggi, ambienti e quant’altro possa ricondurre alla Città, secondo la visione dei partecipanti.

Verranno ammessi disegni realizzati a mano libera con qualunque tecnica, presentati in originale su carta in formato A4 e devono riportare sul retro solamente il titolo dell’opera, senza nessun riferimento all’autore che invece è richiesto nella scheda di partecipazione, da presentare insieme all’opera.

Nel progetto, ideato dal fumettista Michael Rocchetti (in arte Maicol&Mirco) e sostenuto all’assessorato alle Politiche giovanili, sono coinvolti i disegnatori Adriano De Vincentiis, Angelo Maria Ricci e Alessandro Scaccia, che con l’ideatore hanno in comune il fatto di risiedere a Grottammare e parteciperanno anche in qualità di giurati alla scelta dei migliori disegni.

Gli elaborati potranno essere consegnati a mano o spediti, unitamente alla scheda di partecipazione, nei Centri di aggregazione giovanile “L’isola che c’è” (via Ischia I, 356) e “Stile Libero” (via del mercato,7), all’Ufficio Protocollo del Comune di Grottammare via Marconi, 50.

Maggiori informazioni (regolamento e scheda di partecipazione) su come partecipare e tutti i disegni delle edizioni precedenti sono disponibili nel sito internet del comune di Grottammare, con accesso diretto dalla pagina principale, e sulla pagina Facebook dedicata.

