Nota del Comune. Le opere verranno eseguite nelle ore notturne per limitare la minimo i disagi al traffico in un punto nevralgico del centro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione della condotta idrica in via Gino Moretti, dalle 21 del 7 maggio alle 7 dell’8 verrà interdetto il transito veicolare tra viale de Gasperi, via Moretti e via Curzi (ponte sull’Albula).

Su proposta dell’ufficio viabilità e grazie anche alla disponibilità dell’impresa, i lavori verranno eseguiti nelle ore notturne per limitare la minimo i disagi al traffico in un punto nevralgico del centro.

