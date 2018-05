Si ricorda che la partecipazione ai due eventi è gratuita ed è rivolta ai bambini in età scuola dell’infanzia e loro familiari. Per partecipare è necessario iscriversi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con le due puntate di “Favole a merenda” (mercoledì 9 maggio) e “Batti 5” (giovedì 10 maggio), , entrambe con inizio alle 16,30, il Centro sociale “Primavera” di via Piemonte festeggerà tutte le mamme, ma anche tutte le nonne.

Per “Favole a merenda” il 9 maggio è in programma la lettura animata “Ti voglio bene mamma!” con la presenza di Mary Poppins accompagnata dai famosi brani “Supercalifragilistichespiralidoso” e “Con un poco di zucchero..”, eseguiti dal vivo. Ad arricchire l’appuntamento, una mostra dei manufatti realizzati in tema dai ragazzi del centro “Cediser”, ospiti del pomeriggio.

Per “Batti il 5!” di giovedì 10 maggio è in programma uno spettacolo di teatro dei burattini intitolato “Festa per la mamma” in compagnia di Topo Gigio e Topo Tip. A seguire, un laboratorio di manipolazione sul riciclo che consentirà ai piccoli partecipanti di realizzare un dono per la propria mamma.

Concluderà i due appuntamenti una golosa merenda, offerta gentilmente dalla cooperativa “La Picena”.

Si ricorda che la partecipazione ai due appuntamenti è gratuita ed è rivolta ai bambini in età scuola dell’infanzia e loro familiari. Per partecipare è necessario iscriversi, telefonando dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 al n. 0735-794576 (Ufficio Servizi per l’infanzia del Settore Politiche Sociali).

