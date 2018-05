SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Dopo un lungo periodo di ‘gestazione’ il fondatore Vinicio Paolini e tutti i suoi soci hanno festeggiato, sabato 28 aprile, la nuova creatura Ocras.

Proprio nuova no perché con lo stesso nome l’officina era posizionata in via Pasubio dopo il sottopassaggio che ha sostituito il vecchio passaggio a livello. Luogo della grande festa, come si può vedere dalle foto, la stessa grande officina che è ora affiancata alla gemella Piemme Group. Gemella perché identica nelle dimensioni ma non nel tipo di interventi che completano quelli già forniti.

Per rendersene conto basta vedere il grande cartello (vedi foto) che campeggia tra le due grandi strutture.

Nelle immagini alcuni momenti dell’inaugurazione che ha visto la presenza di tantissima gente e naturalmente dai numerosi clienti che da decenni si servono delle due officine specializzate per i grandi veicoli ma anche per auto, scooter e tanto altro. Compreso un servizio completo di meccanica, elettrauto, revisioni ministeriali, oltre un servizio gomme in evoluzione e crescita.

L’occasione è buona per fare una cronistoria di due grandi officine che sono veri gioielli della nostra riviera picena e non solo.

Per esempio il servizio di frigorista Thermo King (che offre una gamma completa di prodotti progettati specificamente per il settore del controllo della temperatura nei trasporti. La ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative leader sul mercato che permettono di continuare ad offrire ai clienti i prodotti più affidabili) è il terzo di tutta la costa adriatica. Gli altri due si trovano a Cesena e a Bari. Di Piemme e Ocras si servono di conseguenza veicoli industriali di tutta Italia e anche esteri.

Partiamo da lontano, 1979, quando Vinicio e Isidoro Paolini aprirono un’officina in zona Ragnola, vicino alla Carifermo, la Piemme snc per l’esattezza. L’ulteriore sviluppo si ebbe con la trasformazione della società in Srl nella quale vediamo affiancati a Vinicio, i soci attuali Albert, Piero e Ernesto.

Nel 2005 diventa Piemme Group che successivamente nel 2011 acquista l’azienda locale Ocras, già leader nel settore (Raddrizzatura telai,riparazione impianti frenanti e Abs) sita in via Pasubio che oggi fa definitivamente corpo unico con la ‘vecchia’ struttura adiacente.

La crescita ha bisogno di forze nuove per cui la società si arricchisce di altri quattro soci. Nella foto lo staff attuale al completo degli attuali soci: Alessandro Bianconi, Enesto Giobbi, Piero Costantini, Besnik Shkreta, Giovanni Castelletti, Dino Di Giacinti, Vinicio Paolini, Albert Morganti.

Un encomio a loro, e al fondatore Vinicio in particolare, per la passione che mettono tutti i giorni. Passione e pofessionalità che ha puntualmente grande riscontro tra tutti i clienti

Due strutture che sono una risorsa incredibile per la città: una manna per grandi ditte locali come Eurocot, Central Frigor e tante altre che hanno a due passi un servizio così importante.

