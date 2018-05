Nella quinta edizione del torneo organizzato dall’associazione “Noi Samb” si sono imposti i giovanissimi bianconeri ai rigori contro gli abruzzesi (dopo l’1 a 1 nei 90′). Terzo posto per la Samb

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo un comunicato dell’Associazione Noi Samb che ha organizzato tra il 30 aprile eil 1 maggio il 5° torneo giovanile dedicato alla memoria dell’ex calciatore rossoblu Stefano Borgonovo.

“Si è conclusa la quinta edizione del “Memorial Stefano Borgonovo”, torneo giovanile che si è disputato al Riviera delle Palme in data 30 aprile – 1 maggio con la partecipazione di Sambenedettese, Ascoli, Pescara e Teramo. L’evento, come ogni anno, aveva come scopo quello di raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Borgonovo Onlus, che da anni finanzia la ricerca scientifica contro la SLA.

Il torneo è stato vinto dalla società Ascoli Picchio, che si è imposta in finale contro il Pescara grazie alla lotteria dei rigori. Un buon terzo posto, invece, per i Giovanissimi Nazionali della Samb allenati da mister Romandini. I rossoblu hanno sconfitto – anche in questo caso grazie ai rigori – nella finalina i pari età del Teramo piazzandosi nel gradino più basso del podio. La due giorni di calcio e beneficenza ha visto la partecipazione di più di 100 spettatori che, acquistando il biglietto di 5 €, hanno contribuito alla raccolta fondi da destinare alla Fondazione Borgonovo.

30 Aprile – Semifinali

Samb – Ascoli 2-5

Pescara – Teramo 3-0

1 Maggio – Finali

3/4 posto: Samb- Teramo 1-1 (3-1 calci di rigore)

1/2 posto: Pescara – Ascoli 1-1 (1-3 calci di rigore)”

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)