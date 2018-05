GROTTAMMARE -E’ pronta la rosa dei 7 finalisti del concorso per nuovi comici abbinato al Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!”. I concorrenti si esibiranno sabato prossimo, 5 maggio, nel corso di una serata di spettacolo che per la prima volta eleggerà il vincitore nel Teatro delle Energie.

Gli ammessi alla finale sono stati scelti tra 71 aspiranti concorrenti che hanno risposto al bando emesso dall’amministrazione comunale. Si tratta di: Annalisa Cordone di Roma (selezionata al Festival Maratea), Niccolò Falcone di Venezia (selezionato tramite audiovisivo), Marco Giannini di Roma (selezionato al Teatro IF Roma), Stefania Pellegrino di Caserta (selezionata al Festival Maratea), Omar Pirovano di Monza (selezionato tramite audiovisivo), Francesca Puglisi di Napoli (selezionata tramite audiovisivo), Claudio Sciara di Roma (selezionato tramite audiovisivo).

Le selezioni degli aspiranti finalisti erano state affidate come di consueto all’associazione Lido degli Aranci, che ha girato in lungo e in largo la penisola alla ricerca di nuovi talenti recandosi al Festival Smile’s talent di Maratea, al Premio Alberto Sordi di Faenza, alla Rassegna Ridan di Bologna e al Laboratorio Teatro If di Roma; insieme ai responsabili dell’ufficio Cultura sono state curate le selezioni dal vivo in sede il 21 aprile e la visione dei provini inviati tramite dvd.

Al vincitore verrà consegnato un assegno da mille euro.

Come annunciato nei mesi scorsi, ragioni logistiche (il Parco delle Rimembranze sede della manifestazione non è utilizzabile a causa di lavori edili all’edificio scolastico attiguo) hanno portato a modificare il format tradizionale del Festival, che ha sempre avuto una avvio in primavera, con le selezioni degli aspiranti concorrenti, e due serate ad agosto, per eleggere il cabarettista vincitore dei nuovi comici e consegnare il premio alla carriera Arancia d’oro a personalità dello spettacolo.

Per l’edizione 2018, al concorso è stato riservato dunque un intero appuntamento. Mattatore della serata al Teatro delle Energie sarà il direttore artistico del Festival, Savino Cesario, mentre sono attesi in qualità di ospiti la coppia comica di Zelig Nuzzo/Di Biase con lo spettacolo “Paradossi e Parastinchi” e Laura Marcolini, vincitrice del concorso per nuovi comici 2017 (ore 21.30. Ingresso 10 euro. Info e prevendita 3356234568 – 3475406630).

“Cabaret, amoremio” è organizzato dall’assessorato alla Formazione e ai Talenti della Città di Grottammare, in collaborazione con l’AMAT e del Lido degli Aranci per quanto riguarda le selezioni dei nuovi comici. La manifestazione è sostenuta con il contributo dell’azienda Linergy srl e di Picenambiente spa.

