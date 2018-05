Le strutture interessate sono i nidi comunali “Il Giardino delle Meraviglie” di via Foglia/via Mattei (zona Ragnola) e “La Mongolfiera” di via Manzoni (zona Nord) e le sezioni Primavera “Il Girasole” del Paese alto e “ La Girandola” di via Mattei a Ragnola

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fino al 25 maggio 2018 sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2018/2019 ai Nidi d’infanzia (per i bambini della fascia di età compresa fra 3 mesi e 3 anni) e alle Sezioni “Primavera” (per la fascia di età tra i 2 e i 3 anni).

Le strutture interessate sono i nidi comunali “Il Giardino delle Meraviglie” di via Foglia/via Mattei (zona Ragnola) e “La Mongolfiera” di via Manzoni (zona Nord) e le sezioni Primavera “Il Girasole” del Paese alto e “ La Girandola” di via Mattei a Ragnola.

Come sempre, contestualmente all’apertura dei bandi il Comune aprirà i nidi ai genitori che vogliano visitare gli spazi prima di fare la loro scelta. Queste le date degli “open day” a cui si potrà accedere previa prenotazione telefonica (Ufficio Nidi d’Infanzia – tel. 0735.794576 – tancredir@comunesbt.it oppure dangeloe@comunesbt.it):

Nido comunale “Il Giardino delle Meraviglie”: mercoledì 9 maggio – ore 10 e mercoledì 23 maggio – ore 17.30

mercoledì 9 maggio – ore 10 e mercoledì 23 maggio – ore 17.30 Nido comunale “La Mongolfiera”: martedì 8 maggio – ore 10 e martedì 22 maggio – ore 18

martedì 8 maggio – ore 10 e martedì 22 maggio – ore 18 Sezione Primavera “Il Girasole”: lunedì 7 maggio – ore 10 e lunedì 21 maggio – ore 16.30

lunedì 7 maggio – ore 10 e lunedì 21 maggio – ore 16.30 Sezione Primavera “La Girandola”: giovedì 17 maggio – ore 10 e giovedì 24 maggio – ore 16.30

Per ritirare i modelli di domanda: Ufficio Relazioni con il Pubblico – tel. 0735.794555 – urp@comunesbt.it e Ufficio Nidi d’Infanzia. Modelli disponibili anche presso le strutture e sul sito istituzionale www.comunesbt.it (sezione “altri bandi e avvisi”).

