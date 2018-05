SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 21 e il 22 aprile, nella splendida cornice salentina di Otranto, l’IC Centro ha conquistato l’argento nel 3° Torneo Nazionale Geometriko. Ideato dal professore Leonardo Tortorelli, insegnante di matematica presso il Liceo Leonardo Da Vinci di Maglie, Geometriko è un gioco ( Pristem Bocconi) strategico per apprendere in modo divertente la geometria piana. In pochi anni ha raccolto il sostegno di docenti universitari e di personalità autorevoli in ambito matematico. Partito con 19 liceali nel 2014 a Treviso, il 3° Torneo Nazionale ha visto la partecipazione di 20 mila studenti di tutti gli ordini di scuola. Tra questi i sei campioni regionali Capizzi Aurora, Collini Leonardo, Isopi Nicolas, Pizi Vittoria, Santori Elena e Viola Vozzella, della classe 5°B della scuola primaria A. Marchegiani.

Dopo una selezione durissima Capizzi Aurora e Santori Elena hanno sbaragliato gli avversari, vincendo due turni di semifinale e la finale, guadagnandosi l’accesso, insieme ad altre cinque coppie, alla finalissima. Nel castello aragonese di Otranto, come gli antichi cavalieri, tutti i finalisti si sono sfidati fino all’ultimo quadrilatero. Capizzi e Santori, tra sorrisi e strategie con grinta ed entusiasmo, sono salite sul secondo gradino del podio, conquistando la medaglia d’argento, la prima per le Marche.

Bravissimi l’insegnante Rodilossi Franca e tutti e sei gli alunni che hanno dato prova di maturità ed impegno nello studio della geometria, considerata da molti come uno scoglio insormontabile. Non di certo dai piccoli Euclide della Marchegiani.

