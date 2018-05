SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giunta ormai al termine della sua annuale attività didattica, l’Utes – Università di tutte le età e del tempo libero di San Benedetto del Tronto, presenta, come ogni anno, raccolti in un singolo spettacolo i Saggi dei Corsi di Attività motoria (Balletto Classico, Zumba, Pilates, Ballo Folkloristico, Taijiquan, Yoga), di due delle Lingue Straniere (Inglese e Francese) e di musica (Coro, Chitarra) e naturalmente del Corso di Teatro.

Quest’anno in particolare, lo spettacolo scritto e diretto dal M° Stefano Marcucci, si svolge in una vera e propria commedia teatrale dal titolo: “L’ultima pellicola del Cinema Broadway” dove realtà e finzione cinematografica si mescolano in un vecchio cinema che sta per essere smantellato in favore del solito nuovo supermercato.

Un finale tutto da scoprire e il ringraziamento in palcoscenico di tutte gli interpreti, chiuderà il nuovo spettacolo, frutto dell’impegno di tutti i partecipanti e del sacrificio economico di quella che comunque resta un’associazione senza nessuno scopo di lucro.

“Un grazie particolare va al Comune, che sensibilmente resta al fianco dell’Utes, e a tutti gli sponsor – affermano gli organizzatori – Lo spettacolo andrà in scena al Palariviera, venerdì 4 maggio alle ore 21 con ingresso libero”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 10 volte, 10 oggi)