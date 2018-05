Gli esperti ornitologi spiegheranno ai presenti curiosità, dettagli scientifici e guideranno al riconoscimento di alcune specie. L’appuntamento è quindi per domenica 6 maggio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In queste settimane di intenso passaggio migratorio dell’avifauna, la Riserva Sentina è il luogo ideale per praticare il birdwatching.

Domenica 6 maggio, avrà luogo una visita guidata nell’area protetta, proprio sul filo conduttore dell’avifauna. In particolare si dedicherà ampio spazio ad assistere alle procedure di monitoraggio dell’avifauna tramite la tecnica dell’inanellamento, in corso di svogimendo da parte della LIPU, delegazione di San Benedetto del Tronto. Gli esperti ornitologi spiegheranno ai presenti curiosità, dettagli scientifici e guideranno al riconoscimento di alcune specie.

L’appuntamento è quindi per domenica 6 maggio, alle ore 9.30, presso l’accesso nord della Riserva, in via del Cacciatore.

