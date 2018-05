Molti sono approdati nel grande prato fin dalla mattinata per godersi relax e il paesaggio intrattenendosi nei vari stand enogastronomici, mostre e spazi ricreativi

Foto e video di Mauro Panicola

PEDASO – Si conferma un successo una consueta festa che si svolge regolarmente sul nostro territorio nella giornata dedicata ai lavoratori.

ZapFest a Pedaso, edizione 2018

Parliamo del ZapFest, edizione 2018, rassegna musicale ideata da Marco “Zap” Mignini. Il primo maggio tante persone, nonostante il tempo grigio ma per fortuna non piovoso, si sono recate a Pedaso alla Contea dei Ciliegi per assistere a tre ore di grande musica rigorosamente dal vivo con oltre 60 artisti provenienti dalle Marche e dall’Abruzzo.

ZapFest a Pedaso, edizione 2018

Molti sono approdati nel grande prato fin dalla mattinata per godersi relax e il paesaggio intrattenendosi nei vari stand enogastronomici, mostre e spazi ricreativi. Poi spazio al “Rock Zoo” con grandi pezzi italiani e internazionali ‘dedicati’ al mondo animale.

ZapFest a Pedaso, edizione 2018

L’evento è stato a cura di Zap, Pro Loco Pedaso e l’associazione Giacomo Antonini ed è stato patrocinato dal Comune di Pedaso.

ZapFest a Pedaso, edizione 2018

Appuntamento all’edizione 2019.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 48 volte, 48 oggi)