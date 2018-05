SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È iniziato il Moriero bis. Al Ciarrocchi di Porto D’Ascoli il mister leccese, richiamato dopo l’esonero di Ezio Capuano, conduce il suo primo allenamento. Vista la situazione tesa al campo è presente anche una pattuglia dei Carabinieri.

Marchi corre a parte con il preparatore mentre restano a riposo Esposito, Bellomo, Bove e Tomi.

BACINOVIC ASSENTE AGLI ALLENAMENTI SENZA AVVISARE LA SOCIETÀ. È assente ingiustificato invece Bacinovic che non si è presentato alla ripresa degli allenamenti. La situazione con lo sloveno è tesa dopo l’esclusione di domenica e le parole del presidente Fedeli nel post partita. Dalla società ancora aspettano comunicazioni dallo staff del giocatore con la dirigenza che ha appreso solo dai giornali di una presunta querela che il centrocampista starebbe preparando nei confronti del patron. Il giocatore oggi non ha avvisato della sua assenza.

Resta da capire cosa abbia scatenato gli ultimi eventi e una spiegazione potrebbero essere le parole pronunciate dal procuratore di Bacinovic, Donato Di Campli, che qualche giorno prima della sfida con l’Albinoleffe ha dichiarato che il suo assistito non vuole rimanere alla Samb.

Gli ultimi eventi si collocano poi nell’ambito di una stagione in cui il rendimento del ragazzo è stato sotto le aspettative con lo stesso ex allenatore Capuano che in passato aveva dichiarato di aver messo a dieta Bacinovic.

ARRIVA UNA DELEGAZIONE DELLA CURVA Dopo una quindicina di minuti arriva una delegazione della curva rossoblu che chiama a colloquio squadra, mister e i due dirigenti presenti il ds Francesco Panfili e il dg Andrea Gianni. I tifosi, da quanto appreso, hanno spronato la squadra in vista della partita di Trieste invitando a mettere il massimo impegno. I toni, per tutta la chiacchierata, sono rimasti tranquilli. Presenti per tutto il tempo a distanza due carabinieri.

Video: una delegazione della curva rossoblu chiama a colloquio la squadra

