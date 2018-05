SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo Jordan e Josep Junior Gentilin, ecco l’ultimo grande colpo di mercato dal sapore sudamericano per la Samb tricampione di mister Oliviero Di Lorenzo.

I rossoblù, infatti, hanno strappato alla concorrenza Pedro Pablo Morán, bomber paraguaiano che si è laureato capocannoniere con la sua Nazionale nel Mondiale del 2015 in Portogallo. In quell’edizione iridata, inoltre, Morán realizzò anche il Best Goal di tutta la competizione, grazie ad una spettacolare rovesciata contro Tahiti.

Tra le sue tante qualità, proprio la velocità nell’esecuzione della “cilena” rende l’attaccante de “La Albirroja” uno dei più temuti nel panorama internazionale.

Classe ’90 e nato ad Asunción, El Bicho Morán é pronto ad abbracciare la Samb per mettersi in mostra anche in Italia: la sua avventura rossoblú partirá proprio con la Winners Cup in Portogallo, lì dove lo conoscono tutti molto bene.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 3 volte, 3 oggi)