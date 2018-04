Gli atleti sambenedettesi si sono imposti contro Bardolino, ottenendo un successo fondamentale per la salvezza. Il risultato finale è stato di 5-1

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arriva la prima vittoria per la Serie B del Circolo Tennis Maggioni. Gli atleti rivieraschi si sono imposti a Bardolino, in quello che potrebbe già rivelarsi uno scontro decisivo per la salvezza.

La partita è stata indirizzata con i 4 singoli che hanno visto trionfare in tutte le partite il circolo sambenedettese. I due doppi, poi, vinti uno dal Maggioni e uno dai padroni di casa, hanno fissato il risultato finale sul 5-1.

Prossimo appuntamento domenica 20 maggio in casa con Maglie.

