SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del Comune di San Benedetto.

“In risposta alle numerose istanze del comitato del quartiere Ponterotto,su iniziativa del Sindaco Pasqualino Piunti e della Consigliera Mariadele Girolami, prosegue l’operazione di implementazione dell’illuminazione per il decoro e sicurezza del quartiere Ponterotto: dopo il potenziamento dell’illuminazione del campo bocce è stata riqualificata anche l’illuminazione a servizio del parcheggio e del tratto di pista ciclabile in via Luciano Manara, sotto il cavalcavia dell’autostrada A14.

I lavori, condotti dalla società cooperativa CPL Concordia, sono terminati venerdì 27 aprile con il posizionamento di quattro nuovi pali ciascuno dei quali dotato di due punti luce a tecnologia LED per consentire una adeguata illuminazione al parcheggio prospiciente il torrente Albula, alla pista ciclabile e alla strada da dove sono stati contestualmente rimossi i preesistenti e ormai obsoleti punti luce.

Il Sindaco Piunti dichiara:” L’attenzione per le istanze che arrivano dai Comitati di quartiere, è sempre massima e quest’ultimo intervento lo dimostra. A breve riunirò di nuovo tutti i presidenti”.

“Prerogativa dell’Amministrazione Piunti, in atto dal primo giorno di mandato compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili, è quello di migliorare la qualità di vita dei cittadini e questa ulteriore operazione di implementazione dell’illuminazione ne è un esempio concreto”, questo quanto affermato dalla Consigliera Girolami.