Per partecipare alla 2/a marcia nazionale per la sicurezza sul lavoro, organizzata dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro (Anmil)

TERAMO – In tanti sono arrivati al Santuario di San Gabriele in Provincia di Teramo per partecipare alla 2/a marcia nazionale per la sicurezza sul lavoro, organizzata dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro (Anmil).

Tra gli intervenuti il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, l’assessore al Turismo per la Regione Abruzzo, Giorgio D’Ignazio, e il presidente nazionale Anmil, Franco Bettoni.

L’ultimo incidente in Abruzzo proprio a Isola, nella mattinata di ieri, nel quale ha perso la vita un boscaiolo di 57 anni, colpito alla testa dal cassone agganciato al trattore dove stava caricando legna.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)