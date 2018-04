GROTTAMMARE – Si svolgerà l’11 ed il 12 maggio, presso il Teatro Kursaal, il Grottamare Family Film & Web Series Festival 2018. La manifestazione sul cinema, organizzata in collaborazione con il Comune di Grottammare e “Il Cantagiro”, sarà dedicato quest’anno, alla memoria di Giuseppe Maria De Lillo. Ospite d’eccezione sarà l’attore napoletano Edoardo Velo.

La manifestazione inizierà nella mattinata dell’11, con l’incontro scuola-famiglia “La famiglia come dono, donare, donarsi”. Alle 15, invece, si svolgerà un Flash Mob in piazza. Alle 15.30 avranno il via i casting de “Il Cantagiro”; il vincitore, che verrà premiato il giorno successivo, avrà la possibilità di partecipare alla semifinale nazionale di Fiuggi.

La seconda giornata, quella di sabato 12 maggio, sarà invece dedicata ad Antonio De Curtis, meglio noto come “Totò”, pilastro del cinema italiano; difatti, in mattinata ci sarà l’inaugurazione della via “Antonio De Curtis in arte Totò”. Nel pomeriggio, invece, dalle ore 17.30, ci sarà la proiezione gratuita di due film dell’attore napoletano, ovvero “Miseria e Nobiltà” e “Totò Truffa ’62”.

Entrambe le giornate si concluderanno con un aperitivo presso il Centro Commerciale Ipersimply ed una cena presso il Bistrot Kursaal. Per la partecipazione alla cena è gradita la prenotazione al numero 0735 735623.

