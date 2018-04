GROTTAMMARE -I sostenitori e simpatizzanti del Partito Democratico grottammarese si riuniscono per celebrare la festa dedicata al lavoro il prossimo 1 maggio alle ore 10, presso l’omonimo parco. Presenti all’appello anche i membri del circolo anziani Ischia 1, per allietare la giornata, vengono serviti vino e porchetta.

Dichiara il segretario comunale PD Umberto Pulcini – ” L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro, recita l’articolo 1 della nostra Costituzione. La Festa del Lavoro — anche chiamata Festa Dei Lavoratori — che lo celebra, ha una lunga tradizione: il primo Primo Maggio nasce infatti a Parigi il 20 luglio del 1889. L’idea viene lanciata durante il congresso della Seconda Internazionale, riunito nella capitale francese Venne indetta una grande manifestazione per chiedere alle autorità pubbliche di ridurre la giornata lavorativa a otto ore; ‘8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire’ era lo slogan coniato in Australia nel 1855. Nel suo piccolo, anche il PD di Grottammare vuole celebrare questa ricorrenza, in un luogo che simboleggia i sacrifici e le battaglie dei lavoratori”.

