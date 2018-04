Al Riviera finisce 1 a 0 per gli ospiti che segnano all’11’ del primo tempo con Giorgione. Nella ripresa non serve a niente l’ingresso di tanti attaccanti. La curva contesta a fine partita

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb alla resa dei conti per la lotta al secondo posto. Dopo una settimana “monastica” e avvolta nel silenzio stampa la squadra di Capuano si appresta ad affrontare l’Albinoleffe di Massimiliano Alvini per una partita decisiva per entrare ai playoff dalla porta principale.

Capuano torna a schierare Miceli al centro della difesa mentre a centrocampo sono ancora out Bacinovic (infortuanto) e Marchi (squalificato) e allora c’è ancora spazio, per forza di cose, per il trio di Pordenone Candellori-Gelonese-Bellomo. Davanti largo a Stanco e Di Massimo.

Gara trasmessa anche in diretta dai canali Rai.

Formazioni:

Samb (3-5-2) All.: Giuseppe Padovano (Ezio Capuano è squalificato): Perina, Conson, Miceli, Patti(1′ st Valente), Rapisarda, Candellori(13′ st Esposito), Gelonese, Bellomo, Tomi, Di Massimo(37′ st Tirabassi), Stanco.

Albinoleffe (3-5-2) All.: Massimiliano Alvini: Coser, Zaffagnini, Gavazzi, Solerio, Gusu(37′ st Mondonico), Giorgione, Sbaffo, Nichetti(27 st Pellicanò), Gelli(27′ Coppola), Colombi(12′ st Gonzi), Kouko(37′ st Montella).

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta (De Palma/De Chirico)

NOTE

Marcatori: 11′ pt Giorgione (A)

Ammoniti: 30′ pt Di Massimo (S), 34′ Colombi (A), 36′ st Tomi (S)

Espulsi:

Angoli: 7-1

DIRETTA

Primo Tempo

1′ Il calcio di inizio per l’Albinoleffe. I lombardi giocano con il 3-5-2 con Gusu a destra e Gelli a sinistra. Solerio-Gavazzi-Zaffagnini il trio difensivo. Giorgione, Sbaffo e Nichetti in mezzo al campo. Colombi e Kouko le punte.

3′ Punizione per i rossoblu. Bellomo suggerisce per lo scatto di Tomi, Coser esce.

10′ Sbaffo sventaglia per Gusu che si propone a destra, tenta il cross ma è chiuso in angolo, il primo per gli ospiti.

11′ GOL DELL’ABINOLEFFE. Giorgione parte da destra facendosi 30 metri palla al piede debolmente inseguito da Tomi, arriva dentro l’area e col sinistro batte Perina. Dormita della Samb.

17′ Intanto Bellomo comincia a giocare stabilmente più alto, praticamente all’altezza di Di Massimo in una sorta di 3-4-2-1.

18′ Sbaffo atterra Bellomo in mezzo al campo, solo fallo anche se qualche giocatore di casa chiede provvedimenti.

19′ Retropassaggio corto e al cardiopalma di Rapisarda per Perina con Gelli che si inserisce: Conson deve scivolare per evitare che il terzino tiri davanti alla porta.

22′ Bellomo si libera sul vertice dell’area e calcia ignorando Rapisarda che si era inserito sulla destra e si dispera.

29′ Giocata sul vertice sinistro dell’area fra Bellomo e Di Massimo, il barese al cross su cui prova a buttarsi di testa Stanco ma Zaffagnini chiude.

34′ Di Massimo parte in contropiede sulla destra col centro del campo scoperto in cui si infila Bellomo, COlombi però lo atterra prima che l’attaccante possa passarla. Punizione e giallo.

35′ Sinistro teso di Tomi a cercare Miceli che, però, in arretramento non trova l’impatto di testa.

38′ Bellomo prova ancora un destro velleitario, il pubblico lo becca un po’.

40′ Di Massimo supera Solerio in area con un gran numero ma l’arbitro lo ferma, il pubblico è imbufalito. Non si capisce l’irregolarità fischiata alla punta.

41′ Contatto Bellomo-Zaffagnini in area, i rossoblu chiedono rigore ma per Ayroldi non c’è nulla.

43′ Rapisarda punta Gelli, palla respinta. Ancora Rapisarda a cercare Stanco che si avvita, Zaffagnini mette in angolo.

44′ Dal corner Miceli stacca di testa: alto!

45′ Altro corner rossoblu, palla dietro a Bellomo che ci prova al volo, palla ancora alta ma tentativo coraggioso.

45′ Finisce qui il primo tempo, rossoblu sotto e al momento lontani dal ssecondo posto con Reggiana e Sudtirol che stanno vincendo.

Secondo Tempo

1′ Entra subito Valente nella Samb. Fuori Patti. Samb col 4-2-3-1.

4′ Bellomo parte palla al piede in contropiede, cede a Di Massimo che si invola sulla destra, conta i passi e calcia: tira svirgolando e palla che finisce a lembire il primo palo!

9′ ALTRO GOL SFIORATO DALLA SAMB! Valente fa una gran giocata sulla sinistra, rientra e crossa: palla a Di Massimo che salta centro area indisturbato ma di testa mette alto da vicinissimo!

11′ Punizione dalla trequarti per la Samb. Se ne incarica Valente. Tiro che finisce alto.

12′ Intanto si sveste Esposito mentre l’Albinoleffe tira fuori Colombi per Gonzi.

13′ Entra adesso Esposito. Bellomo si va ad abbassare a centrocampo con Gelonese e Esposito gioca dietro a Stanco.

20′ Gelli entra in area e scodella per Gonzi che si inchina e di testa mette dentro ma l’azione è fermata dall’arbitro: segnalato offside.

21′ Tiro-cross di Valente, Coser mette in angolo: il quarto per la Samb.

25′ Palla in area, Rapisarda riesce a superare Coser in qualche modo poi Valente se la fa soffiare sul più bello da Gavazzi! Occasione da gol pazzesca!

30′ Cross basso di Tomi, palla smorzata che finisce a Valente che si gira e calcia di sinistro: palla di poco alta!

32′ Palla illuminante di Bellomo a premiare la salita di Rapisarda che stoppa e cede a Di Massimo che se la porta avanti invece di calciare e incespica. Il pubblico lo becca.

34′ Altro asse Bellomo-Rapisarda col terzino che va dentro l’area e prova a colpire di testa: palla smorzata e facile preda di Coser.

37′ Di Massimo esce fra i fischi, entra il classe 200o Tirabassi. Mondonico e Montella fanno il loro ingresso negli ospiti: fuori Kouko e Gusu.

41′ Prima su cross di Tomi poi dopo un angolo: Stanco sfiora due volte la porta con la testa.

41′ Altro angolo per la Samb, al sesto tiro dalla bandierina e con tutta la squadra in area, in qualche modo l’Albinoleffe esce e riparte con Montella che arriva al tiro dall’altra parte: Perina para!

45′ 4 minuti di recupero per le speranze rossoblu.

45′ + 3 L’ultima occasione è per Miceli che raccoglie un cross di Tomi e mette alto di testa.

45’+4 Finisce qui, la Samb cade incredibilmente in casa. L’Albinoleffe fa praticamente un tiro in porta. Lotta al secondo posto che si complica con i rossoblu nel gruppone con Sudtirol e Reggiana ma con gli scontri diretti a favore solo con gli emiliani. La curva contesta a fine partita.

