Durante la prova di ciclismo un carabiniere in pensione ha avuto un incidente all’altezza della rotonda di via del Mare. Per fortuna nulla di grave: solo escoriazioni al braccio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Piccola disavventura per un addetto al servizio di sicurezza durante la gara di triathlon che è andata in scena a San Benedetto questa mattina, domenica 29 aprile.

Vicino alla rotonda di via del Mare, infatti, durante la prova di ciclismo, un uomo in servizio, un carabiniere in pensione è stato colpito da una bici in transito. Portato in ospedale l’uomo ha per fortuna riportato solo escoriazioni al braccio.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 7 volte, 7 oggi)