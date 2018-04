La carambola vicino all’asilo di via Mattei. Sul posto i carabinieri per i rilievi assieme a due ambulanze e a una camionetta dei Vigili del Fuoco

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grave sinistro nella mattinata del 29 aprile.

Vicino all’asilo di Via Mattei di Porto d’Ascoli, in zona Ragnola, nei pressi di una rotatoria si è verificato uno scontro tra due Fiat Panda (nuovo e vecchio modello) per cause in fase di accertamento. Un mezzo si è ribaltato.

Sul posto i carabinieri per i rilievi assieme a un paio di ambulanze per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Anche i Vigili del Fuoco sono giunti in ausilio.

Intorno al luogo del sinistro si è assiepato un capannello di curiosi, complice la vicinanza con un frequentato supermercato. Dalle testimonianze oculari una delle due auto, proveniente da via del Mare, è stata centrata sulla fiancata sinistra dall’altra, proveniente dalla Statale 16, proprio all’imbocco della rotatoria. Quest’ultimo mezzo, a causa dell’impatto, si è rovesciato.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 217 volte, 308 oggi)