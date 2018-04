L’uomo è stato processato per direttissima: notificato l’obbligo di firma dal Tribunale di Ascoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella notte tra il 27 e 28 aprile la Polizia Stradale di Amandola ha fermato un uomo in Riviera sul lungomare.

Un 50enne sambenedettese non si era fermato all’alt e ha provato a fuggire in auto. Poco dopo è stato bloccato dagli agenti. E’ risultato alla guida in stato di ebbrezza. Patente ritirata ed è scattato l’arresto.

L’uomo è stato processato per direttissima: notificato l’obbligo di firma dal Tribunale di Ascoli.

