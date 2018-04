SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Samb si prepara a vivere una stagione nel Beach Soccer da campione di tutto in carica, con i rossoblù che sono l’unica squadra italiana ad avere diritto di partecipare alle fasi finali della Winners Cup, in quanto vincitori dell’ultimo scudetto.

Gli uomini di mister Oliviero Di Lorenzo saranno di scena a Nazarè, in Portogallo, dal 27 maggio al 3 giugno con diversi eroi del Triplete che sono stati confermati in rosa dalla società, come annunciato il 28 aprile sul portale rossoblu.

A partire dal capitano di mille battaglie Bruno Novo, che ha scelto di disputare la Winners in maglia rossoblù e non con i portoghesi del Braga. Per lui, simbolo assoluto della Samb, si tratta dell’ottava stagione in Riviera. Confermatissimo anche il ‘Pistolero’ Franco Palma, che si può considerare a tutti gli effetti l’altro capitano della squadra, l’anima di casa Samb: devastante nella scorsa stagione, Palma è pronto a regalare come sempre gol e tanto sudore alla causa.

Già detto degli azzurri Del Mestre, Addarii e Ietri (oltre che dei nuovi acquisti Di Tullio e Di Palma), in rosa ci sarà nuovamente anche un altro pilastro della Samb di questi anni: Felice Pastore, difensore affidabile e vincente a cui Di Lorenzo non ha mai rinunciato.

Resta in rossoblù pure il Tanque Pablo Perez Gonzalez, ora impegnato alla Bahamas Beach Soccer Cup con la sua Spagna: rovesciate da urlo e mentalità da guerriero, il bomber di Las Palmas vuole vivere un’altra estate da urlo.

Confermati, infine, anche il portiere Andrea Chiodi (decisivo per la conquista del Triplete con parate da top nelle fasi finali a San Benedetto) e il sambenedettese purosangue Antonio Camilli, ormai alla sua terza stagione sulla sabbia.

“Le ‘sorprese’, però, non finiscono qui: nelle prossime ore vi sveleremo i tre rinforzi che già da Nazarè saranno protagonisti con la maglia rossoblù” affermano dalla società rossoblu.

