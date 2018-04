SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato, giunto in redazione, dell’Associazione Nazionale Giudici di Pace.

Nei giorni 21 e 22 aprile si è svolto a Napoli il congresso nazionale dell’Associazione Nazionale Giudici di Pace, in cui si sono rinnovati gli organi statutari e sono state discusse le linee guida per il prossimo biennio.

I rappresentanti distrettuali, venuti da tutta Italia, hanno eletto all’unanimità il Presidente nazionale Avv. Roberta Tesei, la quale succede all’Avv. Gabriele Di Girolamo.

Il nuovo Presidente, ha evidenziato il proprio programma che è stato condiviso dall’Assemblea Nazionale.

La nuova Presidente ha inviato un saluto a tutti gli associati evidenziando in sintesi gli obiettivi associativi: “Ringrazio tutti gli iscritti che attraverso l’espressione di voto dei propri rappresentanti distrettuali mi hanno dato fiducia eleggendomi Presidente dell’Associazione Nazionale Giudici di Pace. Rappresentare questa Associazione nel XXIV anno dalla fondazione è per me motivo di grande orgoglio nella consapevolezza della responsabilità che questo ruolo comporta. Il periodo che stiamo vivendo è molto difficile per l’intera categoria ed il mio impegno principale sarà quello di tutelare gli interessi della magistratura di pace ed onoraria al fine di ridare dignità ad una funzione che negli ultimi anni è stata oggetto di ulteriore precarizzazione, subendo continue mortificazioni sia professionali che lavorative. Così come è stato fatto dalla precedente consiliatura, l’impegno sarà quello di continuare nella ricerca costante dell’unità e del dialogo con le altre associazioni, mantenendo viva l’attenzione delle istituzioni e della politica sul disagio della magistratura di pace ed onoraria, peggiorato a seguito dell’approvazione e dell’entrata in vigore della riforma; senza, tuttavia, tralasciare un’ipotesi di dialogo con i vertici della magistratura professionale associata, nel rispetto reciproco delle rispettive funzioni. Un ringraziamento particolare va al Presidente uscente Gabriele Di Girolamo per il lavoro egregiamente svolto e confido nel suo continuo apporto e sostegno nell’interesse di tutti noi”. Sono stati rinnovati altresì gli altri organi statutari.

Nella Giunta Esecutiva sono stati eletti: Vice Presidente Vicario l’Avv. Franco Longo del distretto di Lecce; Vice Presidenti territoriali gli Avv.ti Stefano Boero del distretto di Genova, Sergio Nicchi del distretto di Perugia e Vincenzo D’Amico del distretto di Catanzaro. Il Segretario è risultato eletto l’Avv. Carmelo Pennuto del distretto di Firenze; mentre è stata eletta Tesoriere l’Avv. Giovanna Gentile Pitrolo del distretto di Catania; infine sono stati eletti consiglieri gli Avv.ti Tommaso Cataldi del distretto di Milano, Paola Lombardi del distretto di Roma e Margherita Morelli del distretto di Napoli.

Sono stati eletti al Collegio dei Probiviri gli Avv.ti Lucia Gatti del distretto di Ancona, Eduardo Contento e Mariarita Marando, entrambi del distretto di Roma; infine al Collegio dei Revisori dei Conti risultani eletti gli Avv.ti Francesco Tocci del distretto di Catanzaro, Di Nubila Giuseppina del distretto di Bari e Paolo Pruneti del distretto di Firenze.

Porgiamo alla nuova Presidente, che è la prima donna ad essere eletta nel sodalizio, ed a tutti gli eletti, un augurio di buono e proficuo lavoro nell’interesse della magistratura di pace ed onoraria.

