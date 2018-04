GROTTAMMARE – Domenica 29 aprile dalle ore 10 si tiene l’iniziativa “Ci vuole un fisico bestiale”, una festa organizzata dal candidato sindaco Enrico Piergallini e dai candidati delle sue due liste “Solidarietà e Partecipazione” e “Città in movimento”, per incontrare la cittadinanza e trascorrere una mattina insieme.

“Siamo un gruppo giovane e dinamico – afferma il Sindaco uscente – per questo vogliamo coinvolgere tutti in un’iniziativa che spinga a passeggiare per la nostra bella città, a godere degli spazi verdi cittadini, riscoprire il piacere di stare insieme, condividere le cose buone che ognuno di noi sa fare con le proprie mani”.

La mattinata ha inizio da Piazza Kursaal e prosegue sul lungomare in direzione San Benedetto del Tronto. Il punto d’arrivo è la Pineta dei Bersaglieri, dove alle ore 11 iniziano le attività, le animazioni, la musica per i più piccoli e le esibizioni sportive. Per l’occasione saranno aperti gratuitamente i gonfiabili e le giostre presenti nella pineta.

“Questo evento molto semplice – prosegue Piergallini -, realizzato con poche risorse economiche ma tanto entusiasmo, riassume i principi che da sempre sostengono la nostra idea di città: ricca di verde, rispettosa dell’ambiente, in salute, giovane, pensata per il futuro dei più piccoli, bella, nella quale sia possibile crescere bene. Difenderemo questo modello da chi vuole speculare sul nostro territorio, da coloro che non hanno la sensibilità necessaria per amministrare e da tutti quelli che vogliono far tornare indietro la nostra Grottammare. Al centro mettiamo i rapporti umani, la condivisione; alla festa ognuno può portare qualcosa fatto in casa, per offrirlo agli altri e magiare insieme. Nessun cartoccio di pesce, o panino o bicchiere di vino regalati per comprare voti, come fa la cattiva politica”.

Significativa anche la scelta della destinazione finale: “La Pineta dei Bersaglieri – conclude il Sindaco – è stato uno tra i primi e più importanti progetti di riqualificazione del verde urbano attrezzato di questa amministrazione, un progetto esemplare, molto apprezzato”.

