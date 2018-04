Al momento non si conosce il numero di veicoli coinvolti. Sul posto i mezzi di soccorso e la Polizia Autostradale di Porto San Giorgio

GROTTAMMARE – Scontro nella mattinata del 28 aprile.

Poco dopo le 9 si è verificato un incidente sull’A14 fra San Benedetto e Grottammare. Al momento non si conosce il numero di veicoli coinvolti. Sul posto i mezzi di soccorso per le cure alle persone rimaste coinvolte e la Polizia Autostradale di Porto San Giorgio per rilievi e gestione viabilità. Anche i Vigili del Fuoco sul luogo.

Autostrade per l’Italia segnala al momento una coda di un chilometro.

AGGIORNAMENTO 9.45 Coda di 2 chilometri tra Val Vibrata e Grottammare per incidente. Uscita consigliata provenendo da Pescara: San Benedetto del Tronto.

AGGIORNAMENTO 10 Entrata consigliata verso Ancona: Grottammare. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Val Vibrata.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 209 volte, 239 oggi)